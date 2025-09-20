Tormenta tropical Gabrielle podría volverse huracán ¿Afectará a México?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tormenta tropical Gabrielle continúa su avance sobre el océano Atlántico y se prevé que alcance la categoría de huracán este domingo 21 de septiembre, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Las autoridades mexicanas informaron que, por el momento, Gabrielle no representa riesgo alguno para México, ya que su trayectoria se mantiene lejos de las costas nacionales. No obstante, recomiendan estar atentos a los avisos oficiales, especialmente en estados cercanos al Caribe como Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Veracruz.
Se espera que Gabrielle alcance la categoría 1 durante la madrugada y mañana del domingo 21 de septiembre, con vientos que podrían superar los 120 km/h, manteniéndose en esa categoría hasta el lunes 22. Posteriormente, comenzaría un proceso de debilitamiento.
Entre los posibles efectos indirectos se incluyen oleaje elevado y corrientes de resaca, principalmente en la región de Bermudas, la costa este de Estados Unidos y el Atlántico de Canadá, a inicios de la próxima semana.
A continuación, una cronología del sistema desde su formación:
17 de septiembre: Se formó como tormenta tropical, con vientos de 85–100 km/h, a 3,990 km al este de Cancún.
18 de septiembre: Se mantuvo con la misma intensidad, a 3,535 km de Cancún.
19 de septiembre: Aumentó a 95–110 km/h, a 3,115 km al este.
20 de septiembre: Subió a 100–120 km/h, a 2,940 km de distancia.
21 de septiembre: Se espera que alcance categoría 1, con vientos de hasta 150 km/h, a 2,725 km de Cancún.
22 de septiembre: Mantendría su categoría, con vientos de hasta 165 km/h, a 2,625 km al noreste de Quintana Roo.
Aunque el fenómeno no impactará directamente a México, las autoridades meteorológicas piden mantenerse informados y no confiarse. El SMN sugiere a la población en el sureste del país estar atenta ante cualquier posible cambio en la trayectoria de Gabrielle o efectos secundarios como el aumento en el oleaje del Caribe mexicano.
