Tormenta tropical Gabrielle podría volverse huracán ¿Afectará a México?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tormenta tropical Gabrielle continúa su avance sobre el océano Atlántico y se prevé que alcance la categoría de huracán este domingo 21 de septiembre, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las autoridades mexicanas informaron que, por el momento, Gabrielle no representa riesgo alguno para México, ya que su trayectoria se mantiene lejos de las costas nacionales. No obstante, recomiendan estar atentos a los avisos oficiales, especialmente en estados cercanos al Caribe como Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Veracruz.

Se espera que Gabrielle alcance la categoría 1 durante la madrugada y mañana del domingo 21 de septiembre, con vientos que podrían superar los 120 km/h, manteniéndose en esa categoría hasta el lunes 22. Posteriormente, comenzaría un proceso de debilitamiento.

Entre los posibles efectos indirectos se incluyen oleaje elevado y corrientes de resaca, principalmente en la región de Bermudas, la costa este de Estados Unidos y el Atlántico de Canadá, a inicios de la próxima semana.