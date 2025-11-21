Tormenta invernal y frente frío 16 traerán lluvias a Michoacán y otros estados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 16 y la primera tormenta invernal de la temporada generarán lluvias y descenso de temperatura en diversas regiones del país, incluido Michoacán.
De acuerdo con el organismo, canales de baja presión y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, provocarán lluvias aisladas en el estado, así como en otras entidades del centro y occidente como Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Jalisco.
Para este 22 de noviembre, se prevén lluvias aisladas con acumulados entre 0.1 y 5 mm, principalmente en zonas del suroeste michoacano.
En el resto del país, se anticipan condiciones más intensas: chubascos puntuales (25 a 50 mm) en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; y caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.
El frente frío 16 recorrerá el noroeste del país mientras la tormenta invernal provocará rachas de viento, lluvias fuertes y descenso térmico en estados del norte y noroeste. Por su parte, el frente frío número 15 continúa estacionario en el noreste, pero se prevé que pierda intensidad en las próximas horas.
La población en Michoacán debe mantenerse informada ante posibles cambios en las condiciones climáticas y tomar precauciones, especialmente en zonas rurales o de alta actividad agrícola.
