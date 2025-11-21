Tormenta invernal y frente frío 16 traerán lluvias a Michoacán y otros estados

Para este 22 de noviembre, se prevén lluvias aisladas con acumulados entre 0.1 y 5 mm, principalmente en zonas del suroeste michoacano.

En el resto del país, se anticipan condiciones más intensas: chubascos puntuales (25 a 50 mm) en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; y caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

El frente frío 16 recorrerá el noroeste del país mientras la tormenta invernal provocará rachas de viento, lluvias fuertes y descenso térmico en estados del norte y noroeste. Por su parte, el frente frío número 15 continúa estacionario en el noreste, pero se prevé que pierda intensidad en las próximas horas.