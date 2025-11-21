México

Tormenta invernal y frente frío 16 traerán lluvias a Michoacán y otros estados

Tormenta invernal y frente frío 16 traerán lluvias a Michoacán y otros estados
Silvia Hernández
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 16 y la primera tormenta invernal de la temporada generarán lluvias y descenso de temperatura en diversas regiones del país, incluido Michoacán.

De acuerdo con el organismo, canales de baja presión y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, provocarán lluvias aisladas en el estado, así como en otras entidades del centro y occidente como Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Jalisco.

📍Lluvias pronosticadas en Michoacán:

Para este 22 de noviembre, se prevén lluvias aisladas con acumulados entre 0.1 y 5 mm, principalmente en zonas del suroeste michoacano.

En el resto del país, se anticipan condiciones más intensas: chubascos puntuales (25 a 50 mm) en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; y caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

El frente frío 16 recorrerá el noroeste del país mientras la tormenta invernal provocará rachas de viento, lluvias fuertes y descenso térmico en estados del norte y noroeste. Por su parte, el frente frío número 15 continúa estacionario en el noreste, pero se prevé que pierda intensidad en las próximas horas.

📎Recomendaciones generales:

La población en Michoacán debe mantenerse informada ante posibles cambios en las condiciones climáticas y tomar precauciones, especialmente en zonas rurales o de alta actividad agrícola.

