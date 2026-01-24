Tormenta invernal obliga a suspender clases en nivel básico en Chihuahua

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno del Estado de Chihuahua confirmó la suspensión de clases presenciales en el nivel básico para los días lunes 26 y martes 27 de enero de 2026, como medida preventiva ante el drástico descenso de temperaturas ocasionado por el ingreso de la tercera tormenta invernal.
La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) informó que durante ambos días las actividades escolares se realizarán a distancia, con el objetivo de salvaguardar la integridad y la salud de niñas, niños y adolescentes.
En un comunicado oficial, la dependencia estatal explicó que la decisión responde a la responsabilidad del Gobierno de Chihuahua de proteger a la población, al reducir la exposición a condiciones climáticas extremas y limitar la movilidad en calles y carreteras, lo que contribuye a disminuir riesgos a la salud y fortalecer la seguridad de las comunidades escolares.
Asimismo, la SEyD exhortó a madres y padres de familia, tutores, docentes y personal directivo a mantenerse atentos a la información y a los comunicados oficiales que se emitan en los próximos días a través de los canales institucionales.
Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que la tercera tormenta invernal ha provocado en las últimas horas caída de nieve y aguanieve en once municipios de la zona serrana del estado.
Además, se reportaron lluvias ligeras a moderadas en los municipios de Bachíniva, Buenaventura, Galeana, Ignacio Zaragoza, Matachí y Nuevo Casas Grandes, sin que hasta el momento se registren afectaciones en la red carretera, la cual permanece abierta a la circulación.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar precauciones, especialmente en zonas serranas y durante traslados.
mrh