Tormenta invernal obliga a suspender clases en nivel básico en Chihuahua

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno del Estado de Chihuahua confirmó la suspensión de clases presenciales en el nivel básico para los días lunes 26 y martes 27 de enero de 2026, como medida preventiva ante el drástico descenso de temperaturas ocasionado por el ingreso de la tercera tormenta invernal.

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) informó que durante ambos días las actividades escolares se realizarán a distancia, con el objetivo de salvaguardar la integridad y la salud de niñas, niños y adolescentes.

En un comunicado oficial, la dependencia estatal explicó que la decisión responde a la responsabilidad del Gobierno de Chihuahua de proteger a la población, al reducir la exposición a condiciones climáticas extremas y limitar la movilidad en calles y carreteras, lo que contribuye a disminuir riesgos a la salud y fortalecer la seguridad de las comunidades escolares.

Asimismo, la SEyD exhortó a madres y padres de familia, tutores, docentes y personal directivo a mantenerse atentos a la información y a los comunicados oficiales que se emitan en los próximos días a través de los canales institucionales.