Torbellinos en el norte, lluvias en Michoacán: así impactará frente frío en el país

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El frente frío número 10 continúa su paso por el norte del país y traerá condiciones climáticas extremas durante la noche de este viernes 24 y la jornada del sábado 25 de octubre, según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las autoridades alertan sobre la posible formación de torbellinos o tornados en zonas de Chihuahua y Coahuila, con rachas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h. También se prevén condiciones similares, aunque menos intensas, en el norte de Nuevo León y Tamaulipas.

🌪️ Zonas con riesgo de torbellinos o tornados:

  • Chihuahua (este y noreste)

  • Coahuila (norte)

  • Nuevo León (norte)

  • Tamaulipas (norte)

💨 Las rachas de viento podrían derrumbar árboles y estructuras ligeras, además de generar oleaje elevado en costas del noreste.

🌧️ Lluvias para el 25 de octubre:

Se esperan chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm) en:

  • Jalisco (sur)

  • Colima (norte)

  • Michoacán (oeste y costa)

  • Guerrero (sureste)

  • Oaxaca (suroeste)

  • Chiapas (sur)

Chubascos moderados (5 a 25 mm): Nuevo León, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Tabasco, Campeche, Nayarit, Morelos, Tlaxcala y Coahuila.

⚠️ Estas lluvias pueden venir acompañadas de descargas eléctricas, granizadas, y provocar encharcamientos, deslaves o inundaciones.

🌡️ Temperaturas extremas:

Máximas de 35 a 40 °C:

  • Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Oaxaca.

Mínimas de -5 a 0 °C con heladas:

  • Zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Mínimas de 0 a 5 °C con heladas:

  • Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

🌬️ Viento y oleaje:

  • Torbellinos posibles en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

  • Viento con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Tamaulipas y Veracruz.

  • Oleaje elevado de hasta 3 metros en Baja California, y de 1.5 a 2.5 metros en el Golfo de México y el Caribe.

