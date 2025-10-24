Torbellinos en el norte, lluvias en Michoacán: así impactará frente frío en el país

🌪️ Zonas con riesgo de torbellinos o tornados:

Chihuahua (este y noreste)

Coahuila (norte)

Nuevo León (norte)

Tamaulipas (norte)

💨 Las rachas de viento podrían derrumbar árboles y estructuras ligeras, además de generar oleaje elevado en costas del noreste.

🌧️ Lluvias para el 25 de octubre:

Se esperan chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm) en:

Jalisco (sur)

Colima (norte)

Michoacán (oeste y costa)

Guerrero (sureste)

Oaxaca (suroeste)

Chiapas (sur)

Chubascos moderados (5 a 25 mm): Nuevo León, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Tabasco, Campeche, Nayarit, Morelos, Tlaxcala y Coahuila.

⚠️ Estas lluvias pueden venir acompañadas de descargas eléctricas, granizadas, y provocar encharcamientos, deslaves o inundaciones.

🌡️ Temperaturas extremas:

Máximas de 35 a 40 °C:

Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Oaxaca.

Mínimas de -5 a 0 °C con heladas:

Zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Mínimas de 0 a 5 °C con heladas:

Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

🌬️ Viento y oleaje:

Torbellinos posibles en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Tamaulipas y Veracruz.

Oleaje elevado de hasta 3 metros en Baja California, y de 1.5 a 2.5 metros en el Golfo de México y el Caribe.

