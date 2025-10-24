Torbellinos en el norte, lluvias en Michoacán: así impactará frente frío en el país

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El frente frío número 10 continúa su paso por el norte del país y traerá condiciones climáticas extremas durante la noche de este viernes 24 y la jornada del sábado 25 de octubre, según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Las autoridades alertan sobre la posible formación de torbellinos o tornados en zonas de Chihuahua y Coahuila, con rachas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h. También se prevén condiciones similares, aunque menos intensas, en el norte de Nuevo León y Tamaulipas.
🌪️ Zonas con riesgo de torbellinos o tornados:
Chihuahua (este y noreste)
Coahuila (norte)
Nuevo León (norte)
Tamaulipas (norte)
💨 Las rachas de viento podrían derrumbar árboles y estructuras ligeras, además de generar oleaje elevado en costas del noreste.
Se esperan chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm) en:
Jalisco (sur)
Colima (norte)
Michoacán (oeste y costa)
Guerrero (sureste)
Oaxaca (suroeste)
Chiapas (sur)
Chubascos moderados (5 a 25 mm): Nuevo León, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Tabasco, Campeche, Nayarit, Morelos, Tlaxcala y Coahuila.
⚠️ Estas lluvias pueden venir acompañadas de descargas eléctricas, granizadas, y provocar encharcamientos, deslaves o inundaciones.
Máximas de 35 a 40 °C:
Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Oaxaca.
Mínimas de -5 a 0 °C con heladas:
Zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
Mínimas de 0 a 5 °C con heladas:
Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
Torbellinos posibles en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Viento con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Tamaulipas y Veracruz.
Oleaje elevado de hasta 3 metros en Baja California, y de 1.5 a 2.5 metros en el Golfo de México y el Caribe.
SHA