¿Tomas sidra o vino en Año Nuevo? Así puedes comprobar si están regulados según Profeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con las celebraciones del “Guadalupe-Reyes” en pleno apogeo, muchas personas compran bebidas alcohólicas sin saber si están reguladas por las autoridades. ¿Alguna vez te has preguntado si la sidra o el ron que compraste son legales y seguros?
Aunque muchos eligen su bebida favorita por tradición, sabor o incluso por publicidad, hay un factor clave que la mayoría olvida: el marbete, una etiqueta que garantiza que el producto fue importado o producido legalmente y que cumple con las normas de calidad.
De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), un marbete es una etiqueta —física o electrónica— que se coloca en bebidas alcohólicas para verificar su legalidad. Este sello es emitido en conjunto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y sirve para proteger a los consumidores del alcohol adulterado o de contrabando.
Las bebidas nacionales deben tener un marbete verde, mientras que las importadas llevan uno color vino.
Un marbete válido debe tener los siguientes elementos:
Código QR
Número de folio
Logotipo de la Secretaría de Hacienda
Emblema del 25 Aniversario del SAT
Eslogan: “¡Contribuimos para transformar!”
Si nunca te has fijado en estos detalles, la próxima vez que compres una botella, sigue estos pasos:
Verifica que tenga el marbete en la etiqueta o contraetiqueta.
Escanea el código QR con tu celular (con internet activo).
Revisa que los datos coincidan con la información del producto.
Si notas alguna irregularidad, puedes denunciar ante la Profeco o en el establecimiento donde compraste la bebida.
Podrías estar comprando una bebida ilegal, adulterada o de dudosa procedencia. Además de ser un delito fiscal, puede representar un riesgo para la salud.
mrh