¿Tomas sidra o vino en Año Nuevo? Así puedes comprobar si están regulados según Profeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con las celebraciones del “Guadalupe-Reyes” en pleno apogeo, muchas personas compran bebidas alcohólicas sin saber si están reguladas por las autoridades. ¿Alguna vez te has preguntado si la sidra o el ron que compraste son legales y seguros?

Aunque muchos eligen su bebida favorita por tradición, sabor o incluso por publicidad, hay un factor clave que la mayoría olvida: el marbete, una etiqueta que garantiza que el producto fue importado o producido legalmente y que cumple con las normas de calidad.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), un marbete es una etiqueta —física o electrónica— que se coloca en bebidas alcohólicas para verificar su legalidad. Este sello es emitido en conjunto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y sirve para proteger a los consumidores del alcohol adulterado o de contrabando.

Las bebidas nacionales deben tener un marbete verde, mientras que las importadas llevan uno color vino.

Un marbete válido debe tener los siguientes elementos:

Código QR

Número de folio

Logotipo de la Secretaría de Hacienda

Emblema del 25 Aniversario del SAT

Eslogan: “¡Contribuimos para transformar!”

Si nunca te has fijado en estos detalles, la próxima vez que compres una botella, sigue estos pasos:

Verifica que tenga el marbete en la etiqueta o contraetiqueta. Escanea el código QR con tu celular (con internet activo). Revisa que los datos coincidan con la información del producto.

Si notas alguna irregularidad, puedes denunciar ante la Profeco o en el establecimiento donde compraste la bebida.

¿Y si no tiene marbete?

Podrías estar comprando una bebida ilegal, adulterada o de dudosa procedencia. Además de ser un delito fiscal, puede representar un riesgo para la salud.

