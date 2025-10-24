Todos los Productos del Bienestar: lo que cuestan y dónde hallarlos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Chocolate con cacao tabasqueño, café oaxaqueño y leche a precio justo: así se perfila la nueva política alimentaria del gobierno federal bajo el sello de los Productos del Bienestar, un programa que promete transformar la manera en que México produce, distribuye y consume sus alimentos esenciales.

Los Productos del Bienestar son más que una etiqueta; son una apuesta por la autosuficiencia alimentaria, la justicia económica y la confianza en el campo mexicano.

Impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el programa pertenece a la institución Alimentación para el Bienestar (antes Diconsa y Segalmex). Su objetivo es garantizar alimentos básicos a precios regulados, fortaleciendo el comercio justo entre productores y consumidores.