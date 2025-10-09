¡Todo sube! Inflación de septiembre encarece cerveza, verduras y educación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante septiembre, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) alcanzó los 141.197 puntos, lo que elevó la inflación general anual a 3.76%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esto representa un avance mensual de 0.23% frente a agosto, marcando una ligera aceleración respecto a meses anteriores.

Aunque el dato se mantiene por debajo del objetivo del Banco de México (4%), para las familias mexicanas los precios no bajan, solo suben más lentamente. Esto se traduce en una mayor presión para quienes destinan buena parte de su ingreso a bienes esenciales.

Entre los productos con mayores aumentos destacan varios alimentos básicos:

Chile serrano : +17.60%

Tomate verde : +12.93%

Cebolla : +8.05%

Otras frutas : +5.21%

Cerveza: +1.80%

En cuanto a servicios, también se reportaron alzas importantes:

Educación primaria : +5.98%

Universitaria : +1.82%

Loncherías y taquerías : +0.47%

Vivienda propia: +0.21%

Además, la canasta de consumo mínimo —que agrupa productos básicos para los hogares de bajos ingresos— subió 0.27% mensual y 3.74% en comparación anual.