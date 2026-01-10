¡Todo listo en el Estadio CDMX! Avanza instalación de butacas para la Copa FIFA 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Estadio Ciudad de México continúa sus preparativos para convertirse en una de las sedes de la esperada Copa Mundial de la FIFA 2026. Uno de los trabajos más destacados en esta etapa es la instalación de nuevas butacas, fabricadas con materia prima 100% hecha en México, lo que representa no solo un impulso al talento nacional, sino también una apuesta por la identidad y el diseño local.

A través de su cuenta oficial en redes sociales, el comité organizador @MexicoCity26 compartió imágenes que muestran el avance de estos trabajos. En las fotografías se observa a trabajadores instalando los nuevos asientos, así como realizando labores de adecuación estructural en distintas áreas del estadio.