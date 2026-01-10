¡Todo listo en el Estadio CDMX! Avanza instalación de butacas para la Copa FIFA 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Estadio Ciudad de México continúa sus preparativos para convertirse en una de las sedes de la esperada Copa Mundial de la FIFA 2026. Uno de los trabajos más destacados en esta etapa es la instalación de nuevas butacas, fabricadas con materia prima 100% hecha en México, lo que representa no solo un impulso al talento nacional, sino también una apuesta por la identidad y el diseño local.
A través de su cuenta oficial en redes sociales, el comité organizador @MexicoCity26 compartió imágenes que muestran el avance de estos trabajos. En las fotografías se observa a trabajadores instalando los nuevos asientos, así como realizando labores de adecuación estructural en distintas áreas del estadio.
La mano de obra mexicana también ha sido una pieza fundamental en este proceso, que forma parte de los compromisos asumidos por las ciudades sede del Mundial 2026, entre ellas la capital del país. Estas acciones buscan asegurar que los recintos cumplan con los estándares internacionales que exige la FIFA para albergar partidos de la Copa del Mundo.
El Mundial de 2026 será un evento histórico al realizarse en conjunto entre México, Estados Unidos y Canadá, con México como el primer país en ser anfitrión en tres ediciones distintas. Por ello, la modernización de los estadios es un paso clave para garantizar una experiencia de primer nivel tanto para los asistentes como para los equipos participantes.
BCT