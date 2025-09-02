Tigres del Norte, Grupo Firme, Pepe Aguilar y María José animarán fiestas patrias en Dolores Hidalgo, Guanajuato

Dolores Hidalgo, Guanajuato (MiMorelia.com).- La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, confirmó que como parte de los festejos por los 215 años del inicio de la lucha por la Independencia de México, se presentarán en concierto artistas de talla internacional como Los Tigres del Norte, Grupo Firme, Pepe Aguilar y María José.
En sus redes sociales, la mandataria estatal invitó a los ciudadanos a disfrutar de las celebraciones en la llamada Cuna de la Independencia Nacional, asegurando que la música mexicana será el eje principal de esta conmemoración. “Para quienes vengan con la firme intención de cantar y disfrutar, aquí los vamos a esperar con lo mejor de nuestra música mexicana”, expresó.
La cita será el próximo 15 de septiembre de este 2025.
El programa no se limitará a la oferta musical. García Muñoz Ledo detalló que también habrá juegos mecánicos, venta de antojitos típicos y la participación de talento local, con el propósito de que tanto habitantes como visitantes vivan una experiencia auténtica de fiesta popular.
La gobernadora subrayó la relevancia histórica de Dolores Hidalgo en el marco de las fiestas patrias.
“Queremos que todos vengan a celebrar a Guanajuato porque aquí nació la libertad de nuestra gente, aquí nació México y aquí se viven las mejores fiestas patrias de todo el país”, puntualizó.
RYE-