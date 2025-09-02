Tigres del Norte, Grupo Firme, Pepe Aguilar y María José animarán fiestas patrias en Dolores Hidalgo, Guanajuato

Dolores Hidalgo, Guanajuato (MiMorelia.com).- La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, confirmó que como parte de los festejos por los 215 años del inicio de la lucha por la Independencia de México, se presentarán en concierto artistas de talla internacional como Los Tigres del Norte, Grupo Firme, Pepe Aguilar y María José.

En sus redes sociales, la mandataria estatal invitó a los ciudadanos a disfrutar de las celebraciones en la llamada Cuna de la Independencia Nacional, asegurando que la música mexicana será el eje principal de esta conmemoración. “Para quienes vengan con la firme intención de cantar y disfrutar, aquí los vamos a esperar con lo mejor de nuestra música mexicana”, expresó.

La cita será el próximo 15 de septiembre de este 2025.