Tigre de bengala se fuga de zoo tras lluvias en Xicotepec; confirman que fue localizado sin vida

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un tigre de bengala escapó del zoológico Parque Animalia, ubicado en el municipio de Xicotepec, Puebla, luego de que las intensas lluvias provocaran severos daños en las instalaciones del lugar.
Tras el incidente, autoridades municipales, personal de la Marina y especialistas en fauna silvestre iniciaron la búsqueda del ejemplar, cuyo peso rondaba los 130 kilogramos. La Profepa exhortó a la ciudadanía a no intentar capturarlo ni herirlo, y en caso de avistamiento, reportarlo de inmediato al 911 o al C5 regional.
Horas más tarde, el propio presidente municipal de Xicotepec, y dueño del zoológico, Carlos Barragán Amador, confirmó en redes sociales que el tigre fue localizado, pero ya sin vida.
“Ayer afortunadamente un muchachito de los que trabajan con nosotros vio que se asomaba un cachito de su mano y moviendo ese gran escombro de residuos se detectó que era nuestro tigre”, publicó Barragán Amador esta mañana de sábado.
El alcalde no detalló las causas de la muerte del felino, pero aseguró que se había preparado un protocolo de captura con especialistas para garantizar la seguridad de la población y del propio animal.
rmr