Tigre ataca a su veterinaria en parque turístico de Mazamitla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Momentos de tensión se vivieron en un parque turístico de Mazamitla, Jalisco, cuando un tigre, mantenido en cautiverio, atacó a su veterinaria al momento de ser revisado. El hecho, presenciado por trabajadores y visitantes, quedó grabado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

En las imágenes se observa a tres tigres dentro de una jaula metálica. La mujer, identificada como veterinaria del recinto, se aproxima a los felinos para una revisión de rutina, vestida con uniforme beige y gabardina verde tipo militar. Desde el primer instante, los animales muestran signos de agitación: caminan de un lado a otro, se rasguñan entre sí y siguen con intensidad los movimientos de la especialista.

De forma súbita, uno de los tigres se lanza contra las rejas y logra enganchar con sus garras la parte trasera de la ropa de la veterinaria, jalándola con fuerza e intentando morderla cerca del cuello.

La mujer se aferra a los tubos de la estructura mientras el felino mantiene las garras enterradas en su espalda. Intenta cubrirse el rostro, mientras otros trabajadores y algunos turistas gritan y golpean los barrotes con trapos para distraer al animal.

Según versiones difundidas en redes, las garras del tigre quedaron atoradas en la prenda, lo que incrementó los jaloneos violentos del animal. Finalmente, uno de los presentes logra sujetar las patas del tigre y desatorarlas de la ropa, evitando una tragedia mayor.