¿Tienes una Sienna híbrida? Toyota lanza llamado por falla en asientos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Toyota Motor Sales de México lanzaron un llamado a revisión para 13 mil 206 vehículos del modelo Sienna Híbrida, años 2021 a 2025, por una posible falla en los tornillos de los asientos de la tercera fila.

La empresa detectó que estos tornillos podrían no estar correctamente apretados, lo que puede comprometer el respaldo del asiento. En consecuencia, se ofrece una reparación gratuita para las personas propietarias de estas unidades.

La verificación puede hacerse ingresando el número VIN del vehículo en el portal:

👉 https://www.toyota.mx/propietarios-vin

Además, Toyota informó que se enviarán cartas físicas a los domicilios registrados de los propietarios afectados.

Para más información, se puede contactar a Toyota Motor Sales de México a través de:

Correo: contacto@marcatoyota.com.mx

Sitio web: www.toyota.mx

Teléfono: 800 7 TOYOTA (869682)

Por otro lado, la empresa también anunció un segundo llamado a revisión para automotores modelo LX 600 de los años 2022 y 2023, con más detalles disponibles en este enlace oficial.

La Profeco exhortó a las personas consumidoras a estar atentas a estos llamados, y recordó sus canales de contacto:

Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 / 800 468 8722

Redes sociales: X @Profeco y @AtencionProfeco | Facebook: ProfecoOficial

SHA