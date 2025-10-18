¿Tienes una moto Honda CB350D? Podría tener una falla en el faro, advierte Profeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Honda de México emitieron un llamado a revisión para 412 motocicletas modelo CB350D, año 2024, debido a una posible falla en el faro.

De acuerdo con la marca automotriz, los componentes internos del faro podrían desajustarse, provocando que la luz se emita de forma intermitente o incluso deje de funcionar, lo cual representa un riesgo de accidente para las personas usuarias.

La empresa anunció que el componente será reemplazado sin costo para quienes posean alguna de las unidades afectadas. Además, Honda de México indicó que ha comenzado a contactar a los propietarios mediante correo electrónico o llamada telefónica para programar una cita en distribuidores autorizados.