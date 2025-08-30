¿Tienes una Harley? Profeco advierte sobre posible falla en amortiguador

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió este sábado 30 de agosto un llamado de revisión para 498 motocicletas Harley-Davidson en México, debido a un posible defecto en el amortiguador trasero que podría representar riesgo de accidente.

El llamado aplica para los siguientes siete modelos:

FLHC (2018)

FLHCS (2018)

FLHCSANV (2018)

FLDE (2018)

FXLRS (2020)

FLHCSANV “120th Anniversary” (2023)

FXLRST (2024)

Según Profeco, existe la posibilidad de que “el soporte del montaje del ajustador de precarga del amortiguador trasero pueda fracturarse con el uso normal”.

Esta situación provocaría que el componente entre en contacto con el neumático trasero, lo que podría derivar en una pérdida repentina de presión de la llanta y, por tanto, riesgo de accidente.