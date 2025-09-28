¿Tienes una Ford Maverick? Profeco emite alerta por posible falla en reversa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Ford Motor Company emitieron una alerta para las personas propietarias de vehículos Ford Maverick, modelos 2022 a 2024, debido a una falla en la cámara de visión trasera que podría representar un riesgo de accidente.

La información fue dada a conocer a través de un boletín oficial de Profeco y publicada en la red social X (@Profeco). Se detalló que el desperfecto afecta a 8 mil 375 unidades del modelo Maverick, cuya cámara trasera podría mostrar una imagen congelada mientras el vehículo se encuentra en reversa, lo que puede generar una falsa percepción de los objetos alrededor del auto.

Esta situación podría derivar en colisiones o incidentes de seguridad, por lo que Ford realizará una actualización del software del radio táctil (CTR) en los vehículos afectados.

La empresa automotriz indicó que las reparaciones serán completamente gratuitas para las y los propietarios y no se entregará ningún vehículo nuevo sin antes haber sido revisado y, en su caso, reparado.