¿Tienes un Passat, Tiguan o León? Profeco emite alerta por riesgo en bolsas de aire

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió un nuevo llamado a revisión para más de 38 mil vehículos Volkswagen y Seat en México, debido a posibles fallas en el sistema de bolsas de aire que podrían representar un riesgo de lesiones para los ocupantes.

La alerta involucra principalmente 37 mil 972 vehículos Volkswagen, modelos:

Passat (2012-2015)

Passat CC (2016-2017)

Crafter (2015-2016)

Multivan (2015)

NBB (2012-2018)

Tiguan (2015-2017)

Transporter (2015)

En estos modelos, en caso de activarse el airbag del lado del conductor (marca Takata), podrían desprenderse pequeños fragmentos de metal, con el riesgo de causar lesiones a quienes viajan en el vehículo.

Seat también emite alerta

Por parte de la marca Seat, 380 unidades de los modelos:

León (2017)

Toledo (2018)

Ateca (2018)

presentan el mismo desperfecto relacionado con la carcasa del generador de gas del airbag frontal. Este llamado se suma a una campaña previa de 2023 y se mantendrá vigente hasta el 1 de octubre de 2026.

Riesgo adicional en Tiguan 2019

Además, se identificó otro riesgo en 23 unidades Tiguan Comfortline 2019, donde la activación de la bolsa de aire de cabeza (marca Joyson Safety Systems) podría provocar la rotura del inflador, liberando fragmentos de metal a través del cojín del techo. Esta alerta se mantendrá vigente hasta el 13 de octubre de 2026.

¿Qué hacer si tu auto está involucrado?

Volkswagen de México y Seat han habilitado herramientas en línea para verificar si tu vehículo requiere revisión: