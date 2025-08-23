¿Tienes un Nissan Magnite 2025? Profeco alerta sobre fallas en luces y frenos

La empresa Nissan México realizará las reparaciones sin costo alguno para los propietarios.

Los usuarios pueden consultar si su vehículo está dentro del lote afectado en el sitio oficial:

https://www.nissan.com.mx/duenos-nissan/respaldo-nissan/llamados-a-revision.html

Profeco informó que la campaña de revisión ya inició en agosto y se mantendrá de forma indefinida, con el objetivo de garantizar que todos los conductores tengan vehículos seguros y en cumplimiento con las normas.

“Tu seguridad es lo más importante. No dejes pasar esta revisión si cuentas con un Magnite 2025”, concluye el comunicado.

mrh