¿Tienes un Nissan Magnite 2025? Profeco alerta sobre fallas en luces y frenos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió un llamado urgente a revisión para 22 mil unidades del modelo Nissan Magnite 2025, luego de detectar fallas que representan un riesgo para la seguridad de los conductores.
A través de sus redes sociales, Profeco informó que los vehículos podrían presentar dos tipos de defectos en su sistema operativo:
Un total de 6 mil 877 vehículos presentan una sobrecorriente en el conector de los faros.
Esto puede provocar un sobrecalentamiento, con riesgo de que el conector se derrita y los faros dejen de funcionar si se usan por periodos prolongados.
15 mil 47 unidades tienen una holgura incorrecta en la tubería del ABS, lo que puede provocar contacto con el protector térmico del turbo.
Esto generaría abrasión, perforación del tubo y fuga de líquido de frenos, disminuyendo la capacidad de frenado del auto.
La empresa Nissan México realizará las reparaciones sin costo alguno para los propietarios.
Los usuarios pueden consultar si su vehículo está dentro del lote afectado en el sitio oficial:
https://www.nissan.com.mx/duenos-nissan/respaldo-nissan/llamados-a-revision.html
Profeco informó que la campaña de revisión ya inició en agosto y se mantendrá de forma indefinida, con el objetivo de garantizar que todos los conductores tengan vehículos seguros y en cumplimiento con las normas.
“Tu seguridad es lo más importante. No dejes pasar esta revisión si cuentas con un Magnite 2025”, concluye el comunicado.
mrh