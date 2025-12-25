México

¿Tienes un Mazda? Estos modelos serán revisados por posible falla de combustible

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si eres propietario de un vehículo Mazda, esta información te interesa. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió un llamado a revisión para modelos específicos de esta marca debido a una falla en el sistema de indicador de combustible.

De acuerdo con la Profeco, el llamado afecta un total de 5 mil 937 vehículos Mazda comercializados en México, correspondientes a los siguientes modelos y años:

  • Mazda CX-70, año 2025

  • Mazda CX-90, años 2024 y 2025

¿Cuál es la falla?

La revisión fue solicitada por la propia armadora Mazda y respaldada por la Profeco como parte del derecho a la seguridad y calidad de los consumidores. Se detectó que el software del Módulo de Control de la Carrocería (BCM) presenta un error que hace que el indicador de combustible marque un nivel mayor al real.

Esto podría provocar que el automóvil se quede sin gasolina durante la conducción, lo que causaría que el motor se detenga inesperadamente y no sea posible arrancarlo nuevamente.

¿Qué hará Mazda?

Mazda realizará una inspección del vehículo y, si es necesario, actualizará el software de forma gratuita. Esta campaña de servicio no representa ningún costo para el propietario.

¿Cómo saber si tu vehículo está incluido?

Los usuarios pueden verificar si su auto forma parte del llamado de revisión a través de los siguientes medios:

