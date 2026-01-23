¿Tienes un Honda o Acura? Advierten por riesgo en el pedal de freno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió un llamado a revisión emitido por Honda de México para 2 mil 515 vehículos debido a una posible falla en el pedal de freno, la cual podría comprometer la seguridad de las personas usuarias.

De acuerdo con el comunicado difundido este 23 de enero de 2026, la alerta aplica para los siguientes modelos:

Honda Pilot , años 2023 a 2025

Acura MDX , años 2024 a 2025

Acura TLX, años 2024 a 2025

La empresa informó que existe la posibilidad de que el pivote del mecanismo del pedal de freno se encuentre fuera de su posición, lo que podría provocar que las luces traseras de freno permanezcan encendidas de forma continua o que la función de frenado se vea reducida.

Ante esta situación, Honda de México anunció que inspeccionará el perno del pivote y realizará las reparaciones necesarias sin costo para las y los propietarios.

El proveedor contactará por correo electrónico o vía telefónica a las personas afectadas para solicitarles que acudan al distribuidor autorizado más cercano. Además, las y los consumidores pueden verificar si su vehículo está involucrado en el llamado a revisión en el sitio:

👉 https://www.honda.mx/recall?section=autos

Quienes hayan realizado cambio de propietario pueden actualizar sus datos llamando al 800 368 8500.

Honda también puso a disposición los sitios https://www.honda.mx/acura y la liga de revisiones para mayor información. La campaña de reparación se mantendrá de manera indefinida.

Por su parte, la Profeco informó que dará seguimiento al cumplimiento de este llamado y recordó sus canales de atención para orientar a las personas consumidoras: Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como sus redes sociales X (@AtencionProfeco y @Profeco) y Facebook (ProfecoOficial).

SHA