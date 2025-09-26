¿Tienes un BMW? Alertan sobre posible falla que podría causar incendios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La automotriz alemana BMW emitió una alerta internacional al confirmar que cientos de miles de vehículos deberán ser revisados por un desperfecto en el motor de arranque que, en casos extremos, puede generar incendios, incluso cuando el vehículo está apagado.

La compañía informó este viernes 26 de septiembre que están afectados modelos fabricados entre septiembre de 2015 y septiembre de 2021, debido a que puede entrar agua al motor de arranque y generar corrosión. Esto puede causar cortocircuitos y sobrecalentamientos, con riesgo de incendio.

Tan solo en Alemania, BMW identificó 136 mil 500 autos afectados, mientras que en Estados Unidos la cifra asciende a 195 mil unidades. No se ha precisado cuántos vehículos están comprometidos en el resto del mundo, incluido México.