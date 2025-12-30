¿Tienes trámites bancarios? Revisa esta disposición por Año Nuevo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que este jueves 1 de enero de 2026 será día inhábil para las instituciones del sistema financiero mexicano, debido a la celebración de Año Nuevo.

Esto significa que bancos, casas de bolsa, sociedades de inversión, financieras populares y otras entidades supervisadas por la CNBV no ofrecerán atención al público en sucursales físicas.

Aunque no habrá atención en ventanillas, los servicios digitales como banca móvil, transferencias, SPEI y cajeros automáticos seguirán disponibles, siempre que no requieran liquidación inmediata a través del sistema de pagos interbancario.