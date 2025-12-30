¿Tienes trámites bancarios? Revisa esta disposición por Año Nuevo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que este jueves 1 de enero de 2026 será día inhábil para las instituciones del sistema financiero mexicano, debido a la celebración de Año Nuevo.
Esto significa que bancos, casas de bolsa, sociedades de inversión, financieras populares y otras entidades supervisadas por la CNBV no ofrecerán atención al público en sucursales físicas.
Aunque no habrá atención en ventanillas, los servicios digitales como banca móvil, transferencias, SPEI y cajeros automáticos seguirán disponibles, siempre que no requieran liquidación inmediata a través del sistema de pagos interbancario.
La CNBV recomienda a los usuarios tomar precauciones y realizar con anticipación cualquier trámite urgente, como depósitos, pagos de servicios, transferencias entre cuentas, retiros mayores, entre otros.
Esta suspensión forma parte del calendario oficial de días inhábiles del sistema financiero para el año 2026, establecido en las disposiciones publicadas por la Comisión en el Diario Oficial de la Federación.
BCT