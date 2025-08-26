¿Tienes este champú? Profeco advierte sobre riesgo de infección por bacteria

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta sanitaria sobre el uso del “Shampoo Totale” de la marca Henkel-Tec Italy, correspondiente al lote 1G27542266, debido a una posible contaminación con la bacteria Klebsiella Oxytoca.
De acuerdo con la dependencia, la contaminación fue detectada mediante análisis microbiológicos realizados por el proveedor. El producto afectado podría identificarse por un olor fétido y desagradable.
El uso del champú contaminado podría generar infecciones oculares, nasales o cutáneas, especialmente en personas con sistemas inmunocomprometidos, aunque también representa un riesgo para personas sanas.
Según informó Henkel Capital, hasta el 6 de mayo de 2025 se ha reportado un caso de producto dañado con olor fétido. La empresa inició la campaña de recolección en febrero de 2025, la cual estará vigente hasta febrero de 2026.
Producto: Shampoo Totale, marca Henkel-Tec Italy
Lote involucrado: 1G27542266
Unidades afectadas: 904
Posible bacteria presente: Klebsiella Oxytoca
Síntomas: Olor fétido; riesgo de infecciones
Sitio web oficial: henkel.mx
Las personas que hayan adquirido el producto pueden contactar a Henkel al correo electrónico sacli@henkel.com o al teléfono 800 0072 254. Se les indicará cómo enviar una fotografía del champú afectado y, en respuesta, recibirán un nuevo producto en buen estado, sin costo. El producto dañado deberá devolverse con una guía prepagada proporcionada por la empresa.
