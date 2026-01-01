¿Tienes este cargador Belkin? Podría sobrecalentarse

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó una alerta por el riesgo de sobrecalentamiento del cargador inalámbrico “Auto-Tracking Stand Pro” de la marca Belkin, modelo MMA008, con números de serie 57X10F61E00046 y 57X10F67E06078.

El aviso fue emitido a partir de un comunicado de la empresa JM Distribuidores, tras detectar un defecto de fabricación en 128 unidades del producto. Este defecto puede provocar el sobrecalentamiento del componente de la celda de iones de litio, lo que representa un riesgo de incendio.

La empresa informó que se detuvo la venta de los cargadores involucrados y se iniciará una campaña de reembolso para las personas que los hayan adquirido.

🟢 ¿Cómo solicitar el reembolso?

Las personas interesadas pueden contactar directamente a Belkin por medio de las siguientes opciones:

Llenar el formulario en línea: www.belkin.com/MMA008recall

Llamar al número gratuito: 001 866 231 0370

Enviar un correo a: BelkinMexicoCustomerService@belkin.com

La campaña comenzó el 13 de noviembre de 2025 y estará vigente hasta el 13 de noviembre de 2026. Hasta el momento de emitirse la alerta, no se han reportado incidentes relacionados con este modelo.

Profeco recordó que se mantendrá vigilante para garantizar el cumplimiento del llamado y pidió a los consumidores reportar cualquier anomalía a los teléfonos 55 5568 8722 y 800 468 8722, o bien a través de sus redes sociales:

X: @AtencionProfeco y @Profeco

Facebook: ProfecoOficial

