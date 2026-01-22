¿Tienes deudas con el SAT? Así puedes borrarlas en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si tienes una deuda fiscal que lleva años sin resolverse, esta puede ser tu oportunidad. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció el lanzamiento del Programa de Regularización Fiscal 2026, con el que es posible eliminar hasta el 100% de multas, recargos y gastos de ejecución, o bien reducir hasta 90% los créditos formados solo por multas.

Este beneficio aplica a personas físicas y empresas que durante el ejercicio fiscal 2024 o anteriores hayan tenido ingresos de hasta 300 millones de pesos. Se trata de un estímulo autorizado por la Ley de Ingresos de la Federación, vigente para este año.

“Este estímulo aplica también a multas derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales, aduaneras y de comercio exterior de 2024 o años anteriores”, indicó el SAT en su anuncio oficial.

¿Quiénes pueden acceder al perdón fiscal?

El SAT especificó que este programa no es un perdón general y solo aplica para ciertos casos, como: