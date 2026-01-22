México

¿Tienes deudas con el SAT? Así puedes borrarlas en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si tienes una deuda fiscal que lleva años sin resolverse, esta puede ser tu oportunidad. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció el lanzamiento del Programa de Regularización Fiscal 2026, con el que es posible eliminar hasta el 100% de multas, recargos y gastos de ejecución, o bien reducir hasta 90% los créditos formados solo por multas.

Este beneficio aplica a personas físicas y empresas que durante el ejercicio fiscal 2024 o anteriores hayan tenido ingresos de hasta 300 millones de pesos. Se trata de un estímulo autorizado por la Ley de Ingresos de la Federación, vigente para este año.

“Este estímulo aplica también a multas derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales, aduaneras y de comercio exterior de 2024 o años anteriores”, indicó el SAT en su anuncio oficial.

¿Quiénes pueden acceder al perdón fiscal?

El SAT especificó que este programa no es un perdón general y solo aplica para ciertos casos, como:

  • Contribuyentes con contribuciones omitidas del ejercicio 2024 o anteriores, que presenten su declaración y paguen los impuestos correspondientes, incluyendo recargos generados.

  • Contribuyentes sujetos a auditorías o revisiones fiscales, siempre que corrijan las irregularidades antes de que se emita resolución final, y paguen antes del 31 de diciembre de 2026.

  • Personas o empresas con créditos fiscales firmes, que no hayan impugnado la resolución o que se desistan del proceso legal. En estos casos, deberán solicitar el beneficio a más tardar el 31 de octubre de 2026, vía el portal del SAT o en oficinas físicas.

¿Quiénes no califican?

El programa no aplica si ya participaste en beneficios similares en años anteriores, si tienes una sentencia firme por delito fiscal, o si estás en las listas negras del SAT como empresa facturera o nomitera.

¿Dónde obtener más información?

Para resolver dudas o iniciar el trámite, el SAT habilitó varios canales de atención sin necesidad de cita:

  • Minisitio del programa: sat.gob.mx/minisitio/RegularizacionFiscal

  • MarcaSAT: 55 627 22 728, opción 9 y luego 3

  • Chat uno a uno: En la opción “Programa de Regularización Fiscal LIF 2026”

  • OrientaSAT: Disponible en la esquina inferior derecha del portal del SAT

  • Oficina Virtual: Con cita previa en www.citas.sat.gob.mx

