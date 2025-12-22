México

¿Tienes credencial escolar? Ya puedes viajar más barato estas fiestas

Durante el periodo vacacional, podrás viajar con rebaja si presentas tu credencial escolar vigente. ¡Entérate cómo aplicar!
Silvia Hernández
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si ya estás planeando tu viaje para estas fiestas, no guardes tu credencial escolar, porque podría hacerte ahorrar bastante. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció descuentos especiales para estudiantes y maestros durante el periodo vacacional de fin de año.

Del 22 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, quienes presenten una credencial vigente podrán acceder a:

  • 50% de descuento para estudiantes

  • 25% de descuento para maestros

El beneficio aplica al viajar en autobuses de autotransporte federal y en servicio ferroviario de pasajeros, en todas sus modalidades: primera clase, económico y regular interurbano.

¿Qué necesitas para obtener el descuento?

Solo debes presentar tu credencial vigente expedida por alguna de estas instituciones:

  • Escuelas de la SEP

  • Universidades públicas y privadas

  • UNAM, IPN, Tecnológicos

  • Colegios de Bachilleres e institutos

  • Escuelas libres de Derecho, Comercio o Homeopatía

  • Y cualquier institución incorporada al sistema educativo nacional

¿Dónde se presentan las quejas?

Si te niegan el descuento o detectas tarifas incorrectas, puedes acudir a:

  • Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (para trenes)

  • Dirección General de Autotransporte Federal (para autobuses)

También puedes presentar una queja en el Centro SICT más cercano a tu domicilio.

Así que ya sabes: si vas a visitar a la familia, viajar a la playa o moverte por trabajo o estudio, no olvides llevar tu credencial escolar o de docente y aprovecha esta ayuda para tu bolsillo.

