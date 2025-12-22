¿Tienes credencial escolar? Ya puedes viajar más barato estas fiestas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si ya estás planeando tu viaje para estas fiestas, no guardes tu credencial escolar, porque podría hacerte ahorrar bastante. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció descuentos especiales para estudiantes y maestros durante el periodo vacacional de fin de año.

Del 22 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, quienes presenten una credencial vigente podrán acceder a:

50% de descuento para estudiantes

25% de descuento para maestros

El beneficio aplica al viajar en autobuses de autotransporte federal y en servicio ferroviario de pasajeros, en todas sus modalidades: primera clase, económico y regular interurbano.

¿Qué necesitas para obtener el descuento?

Solo debes presentar tu credencial vigente expedida por alguna de estas instituciones: