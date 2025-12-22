¿Tienes credencial escolar? Ya puedes viajar más barato estas fiestas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si ya estás planeando tu viaje para estas fiestas, no guardes tu credencial escolar, porque podría hacerte ahorrar bastante. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció descuentos especiales para estudiantes y maestros durante el periodo vacacional de fin de año.
Del 22 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, quienes presenten una credencial vigente podrán acceder a:
50% de descuento para estudiantes
25% de descuento para maestros
El beneficio aplica al viajar en autobuses de autotransporte federal y en servicio ferroviario de pasajeros, en todas sus modalidades: primera clase, económico y regular interurbano.
Solo debes presentar tu credencial vigente expedida por alguna de estas instituciones:
Escuelas de la SEP
Universidades públicas y privadas
UNAM, IPN, Tecnológicos
Colegios de Bachilleres e institutos
Escuelas libres de Derecho, Comercio o Homeopatía
Y cualquier institución incorporada al sistema educativo nacional
Si te niegan el descuento o detectas tarifas incorrectas, puedes acudir a:
Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (para trenes)
Dirección General de Autotransporte Federal (para autobuses)
También puedes presentar una queja en el Centro SICT más cercano a tu domicilio.
Así que ya sabes: si vas a visitar a la familia, viajar a la playa o moverte por trabajo o estudio, no olvides llevar tu credencial escolar o de docente y aprovecha esta ayuda para tu bolsillo.
