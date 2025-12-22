¿Tienes cita consular? Estos días no abrirá la Embajada de EE.UU. en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Embajada y los consulados de Estados Unidos en México permanecerán cerrados del miércoles 24 al viernes 26 de diciembre de 2025, con motivo de la celebración de la Navidad.

La información fue compartida a través de las redes sociales oficiales de la Embajada, donde se indicó que, por orden ejecutiva del presidente Donald Trump, los empleados federales estarán exentos de laborar en esas fechas.

Si tienes una cita para entrevista consular en la Embajada o en los consulados, esta fue reagendada automáticamente y debiste haber recibido un correo con la nueva fecha.

Es importante destacar que los Centros de Atención al Solicitante (CAS) operarán de forma normal durante esos días.