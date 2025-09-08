México
Tiembla esta tarde de septiembre en Oaxaca y suenan algunas alertas sísmicas
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este lunes 8 de septiembre se registró un sismo de magnitud preliminar 5.2 con epicentro a 1 kilómetro al norte de Pinotepa Nacional, Oaxaca, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).
El movimiento telúrico ocurrió a las 16:33 horas a una profundidad de 10 kilómetros.
Debido a sus características, el evento no ameritó la activación de la alerta sísmica; sin embargo, usuarios en redes sociales reportaron que en algunos dispositivos el sistema sí se activó de manera preventiva.
Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas lesionadas.
RYE-