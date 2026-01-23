Ticketmaster niega fallas en preventa de BTS y descarta precios dinámicos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ticketmaster negó que se hayan presentado fallas en su plataforma durante la preventa de boletos para los conciertos de BTS en la Ciudad de México, realizada este viernes 23 de enero, pese a las quejas difundidas por usuarios en redes sociales.
De acuerdo con un vocero de la empresa, consultado por EL UNIVERSAL, la operación del sitio web se mantuvo constante y funcional durante el proceso de venta, aun cuando el fandom ARMY reportó lentitud en el sistema durante las primeras horas de la preventa.
La compañía explicó que dicho comportamiento es normal ante el alto volumen de usuarios conectados de manera simultánea, ya que apenas minutos después de iniciada la preventa se registraron más de 180 mil personas en la fila virtual para acceder a los boletos del Estadio GNP.
En relación con las acusaciones sobre presuntos cambios en los precios de las entradas, Ticketmaster negó la aplicación de precios dinámicos tanto en este evento como en cualquier otro, y aseguró que los costos se mantuvieron conforme a lo anunciado en sus cuentas oficiales el jueves 22 de enero.
Según la boletera, los boletos se ofrecieron desde precios menores a 1,800 pesos, mientras que las localidades más caras alcanzaron montos cercanos a los 18 mil pesos, sin variaciones durante la preventa.
Ante la aparición de boletos en plataformas de reventa con precios que rondan los 130 mil pesos, Ticketmaster recomendó a los fans acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para presentar una denuncia, al reiterar que la empresa no tiene relación alguna con revendedores.
El vocero señaló que los usuarios pueden realizar su queja directamente en el apartado especial de “Ticketmaster” disponible en el portal web de PROFECO.
Finalmente, la empresa recordó que la venta general se llevará a cabo con normalidad este sábado 24 de enero de 2026, a las 9:00 de la mañana, por lo que aún existe la posibilidad de adquirir boletos a precio oficial para los conciertos programados los días 7, 9 y 10 de mayo, en el Estadio GNP.
mrh