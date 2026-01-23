Ticketmaster niega fallas en preventa de BTS y descarta precios dinámicos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ticketmaster negó que se hayan presentado fallas en su plataforma durante la preventa de boletos para los conciertos de BTS en la Ciudad de México, realizada este viernes 23 de enero, pese a las quejas difundidas por usuarios en redes sociales.

De acuerdo con un vocero de la empresa, consultado por EL UNIVERSAL, la operación del sitio web se mantuvo constante y funcional durante el proceso de venta, aun cuando el fandom ARMY reportó lentitud en el sistema durante las primeras horas de la preventa.

La compañía explicó que dicho comportamiento es normal ante el alto volumen de usuarios conectados de manera simultánea, ya que apenas minutos después de iniciada la preventa se registraron más de 180 mil personas en la fila virtual para acceder a los boletos del Estadio GNP.

En relación con las acusaciones sobre presuntos cambios en los precios de las entradas, Ticketmaster negó la aplicación de precios dinámicos tanto en este evento como en cualquier otro, y aseguró que los costos se mantuvieron conforme a lo anunciado en sus cuentas oficiales el jueves 22 de enero.