The New York Times destaca a García Harfuch como pieza clave en seguridad bilateral

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diario estadounidense The New York Times reconoció al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como el enlace central en materia de seguridad bilateral entre México y Estados Unidos.

En un reportaje titulado “¿Podrá este hombre finalmente derrotar a los cárteles de México?”, el rotativo destaca el papel que ha asumido el funcionario como “punto de contacto con las agencias de seguridad estadounidenses”, consolidándose como una de las figuras más influyentes en la política de seguridad nacional.

The New York Times señala que, bajo la conducción de García Harfuch, el intercambio de inteligencia entre ambos países se ha fortalecido, lo que ha contribuido a reducir tensiones diplomáticas y redirigir los esfuerzos hacia otras amenazas, como los narcotraficantes sudamericanos.

“Su estrategia multifacética se centra en reforzar la inteligencia para apuntar con mayor precisión las operaciones, fortalecer a los investigadores y fiscales para asegurar más condenas y coordinar la acción entre las fuerzas de seguridad federales y estatales”, destaca el diario.

Además, se indica que su presencia ha tranquilizado a funcionarios en Washington, quienes lo ven como una figura profesional, con resultados y con una visión operativa más cercana a las expectativas del gobierno estadounidense.

El medio subraya que el actual enfoque representa un cambio drástico frente a la estrategia previa del presidente Andrés Manuel López Obrador, privilegiando ahora un modelo más enfocado en inteligencia y coordinación institucional.

En ese contexto, se resalta el despliegue de miles de elementos de seguridad en puntos clave del país, particularmente en zonas dominadas por los cárteles, para realizar operaciones más precisas.

“Esto ha ayudado a congraciarse con el señor Harfuch ante Washington. Funcionarios de la administración Trump han elogiado la cooperación en materia de seguridad”, cita el NYT.

A pesar de los avances, el diario advierte —con base en opiniones de analistas— que los cárteles mexicanos aún mantienen estructuras poderosas, profundamente integradas en diversas esferas del sistema político y social, lo que representa un reto continuo para cualquier estrategia de combate al crimen.

No obstante, The New York Times concluye que Omar García Harfuch se ha consolidado como el actor más relevante en la política de seguridad actual, tanto a nivel nacional como en el ámbito internacional.

