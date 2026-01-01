Tesoro repatriado: regresaron a México más de 2 mil objetos históricos en 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A lo largo de 2025, México logró recuperar un total de 2,158 objetos culturales de valor arqueológico, histórico y documental que se encontraban en el extranjero, gracias a las gestiones diplomáticas impulsadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

De acuerdo con el comunicado No. 251 de la dependencia federal, las piezas fueron entregadas de forma voluntaria por particulares, museos e instituciones académicas a las representaciones diplomáticas mexicanas en Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Italia y Países Bajos.

La recuperación se logró gracias a esfuerzos conjuntos de sensibilización y cooperación internacional, encabezados por embajadas y consulados de México. En reconocimiento al valor patrimonial, muchos de los poseedores optaron por regresar los objetos sin mediar litigio.

La SRE, a través de la Consultoría Jurídica, entregó formalmente 1,843 piezas al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y al Archivo General de la Nación (AGN), instituciones encargadas por ley de su resguardo, estudio y conservación.

Este resultado forma parte de la estrategia del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha priorizado la recuperación del patrimonio histórico nacional, el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales.

“Cada objeto recuperado vuelve a tener vida, sentido y pertenencia”, expresó la SRE, al referirse al enfoque integral que promueve el canciller Juan Ramón de la Fuente en materia de diplomacia cultural.

Las piezas restituidas son un testimonio invaluable de las culturas prehispánicas de México y contribuyen a reforzar el estudio de nuestras raíces y el orgullo por la herencia cultural de las y los mexicanos.

