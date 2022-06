Terapistas de lenguaje del IMSS apoyan a derechohabientes con trastornos de comunicación humana

Guadalupe, mamá de Ruth, destacó que antes de comenzar la rehabilitación no había fluidez en las palabras que quería decir su hija, “ella quería expresarse pero no podía, como que no le salían las palabras y a parte la “r” no la podía pronunciar, y ahora ya la puede pronunciar mejor”

Ambas se siente agradecidas con la institución por el apoyo recibido y Ruth planea titularse de ingeniería mecatrónica y, al no poder trabajar en el campo industrial por su situación de salud, analiza la posibilidad de estudiar otra carrera.

Ruth envío un mensaje a los terapistas de lenguaje en su día: “yo le quisiera brindar un enorme aplauso, porque lo que hace Mayra pues a lo mejor se ve muy fácil, pero más que nada yo hablaría de constancia, y cuando hacen las cosas y empiezas a ver los resultados, tan perfectos como los míos, te llevas una satisfacción muy grande”.

