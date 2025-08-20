TEPJF avala elección de la Corte y rechaza anularla por uso de ‘acordeones'

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó un proyecto que buscaba anular la elección de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Con una votación dividida —tres magistrados a favor y dos en contra—, la Sala Superior avaló la legalidad del proceso al considerar que las pruebas presentadas sobre el uso de “acordeones” eran insuficientes para invalidar los resultados.

El proyecto fue presentado por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien argumentó que se documentó la existencia de más de 3 mil impresos y 374 pruebas digitales que habrían sido utilizados como propaganda para inducir el voto. Según su análisis, el 45% de las papeletas favoreció a una misma combinación de nueve candidaturas, lo que, a su juicio, mostraba un patrón atípico y una estrategia de movilización.