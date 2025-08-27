Tensión en el Senado: gritos, jaloneos y empujones entre Alito y Noroña [VIDEO]

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Esta tarde, durante la sesión de la Comisión Permanente en el Senado, el diputado Alejandro “Alito” Moreno protagonizó un altercado con el senador Gerardo Fernández Noroña, luego de que este no le cediera el uso de la palabra.

El incidente ocurrió mientras sonaba el Himno Nacional Mexicano, cuando Moreno reclamó en voz alta:

"Te estoy pidiendo la palabra”, expresó dirigiéndose a Noroña.

Tras un cruce de señalamientos con las manos, se observa en video cómo Alito toma del brazo a Noroña, quien reacciona inmediatamente con un firme:

“No me toques”.