Tendrá IMSS teleconsultas para derechohabientes mexicanos en el extranjero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, anunció que, a partir del 1 de diciembre, se pondrá en marcha un programa de teleconsulta para mexicanos en el extranjero que estén afiliados al IMSS, quienes serán atendidos en forma remota por 2 mil 873 enfermeras especialistas en Medicina Familiar.

Durante la conferencia de prensa que encabezó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional, el titular del Seguro Social explicó que, en la primera consulta digital, se integrará el expediente electrónico, se brindarán acciones de promoción de la salud, identificación de riesgos para la detección de enfermedades y recomendaciones de seguimiento.

Dijo que la cita se agenda desde la aplicación IMSS Digital y la consulta se otorgará en un horario de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas, y sábados y domingos de 07:30 a 20:30 horas.