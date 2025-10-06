Temporada de lluvias rompe récords y caos en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La temporada de lluvias 2025 ha sido tan persistente como implacable. Inundaciones, deslaves y afectaciones urbanas marcaron el pulso meteorológico de este año, en una de las etapas de precipitación más intensas registradas en la última década en México.

Desde mayo, la Ciudad de México y estados como Veracruz, Oaxaca y Chiapas han visto llover sin tregua. Los datos son contundentes: hasta un 40% más de lluvia que el promedio histórico, con efectos visibles en calles anegadas, viviendas dañadas y sistemas de drenaje colapsados.

Especialistas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explican que la intensidad se debe a una combinación crítica: el fenómeno de La Niña —que enfría las aguas del Pacífico y altera la circulación atmosférica— sumado al acelerado cambio climático que ha modificado los patrones de humedad y temperatura a nivel nacional.

Según el pronóstico más reciente, la temporada de lluvias 2025 podría concluir entre finales de octubre y principios de noviembre. En el centro del país, el cese paulatino iniciaría en la segunda quincena de octubre, mientras que en regiones del sur y sureste, las lluvias podrían extenderse algunas semanas más.

El cambio de estación, con la llegada de frentes fríos, será clave para cortar con esta cadena de humedad. Aunque, aclaran los meteorólogos, algunos chubascos aislados podrían persistir.

Pese a los efectos negativos en infraestructura urbana, los expertos advierten que esta temporada también tiene un lado positivo: la recuperación de niveles en presas, lagos y mantos acuíferos. Esto podría ser clave para combatir la sequía que azotó amplias zonas del país en años recientes.