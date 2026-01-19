Templo de Kukulkán y Tonatiuh: los rostros de las nuevas monedas mexicanas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del 15 de enero de 2026 entraron en vigor los nuevos lineamientos para la acuñación de monedas de 10 y 20 pesos en México, de acuerdo con dos decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por la Presidencia de la República.

Los cambios establecen nuevas características físicas y de diseño para ambas denominaciones, con el objetivo de fortalecer la seguridad, ampliar las opciones de materiales y resaltar elementos culturales de identidad nacional.

Moneda de $10: ahora con más opciones de materiales

La moneda de diez pesos mantendrá su forma circular y su diámetro de 28 milímetros, pero podrá fabricarse con una variedad de combinaciones de metales. Entre ellas destacan:

Parte central de plata sterling, alpaca plateada o acero recubierto de níquel.

Anillo perimétrico de bronce-aluminio, acero recubierto de bronce, bronce-aluminio-hierro o alpaca dorada.

Los cuños de esta moneda conservarán el diseño clásico: el Escudo Nacional al frente y, al reverso, el círculo de la Piedra del Sol con la representación de Tonatiuh, además del valor nominal y el año de acuñación.

Moneda de $20: homenaje permanente a Chichén Itzá

La nueva moneda de veinte pesos será dodecagonal (12 lados), con 30 milímetros de diámetro, y destacará por integrar al centro el Templo de Kukulkán, en Chichén Itzá, como motivo principal. Además, incluirá:

Microtexto : “CHICHÉN ITZÁ, TEMPLO DE KUKULKÁN - PATRIMONIO CULTURAL”.

Imagen latente con el número 20 como elemento de seguridad visual.

Esta pieza será bimetálica, con núcleo de alpaca plateada y anillo de bronce-aluminio, y tendrá un peso total de 12.67 gramos.

Las monedas actuales de $10 y $20 continuarán en circulación y mantendrán su poder liberatorio, es decir, su validez como medio de pago, hasta que el Banco de México anuncie su retiro oficial.

¿Cuándo veremos las nuevas monedas?

Aunque el decreto ya entró en vigor, la acuñación de las monedas de $20 podrá iniciar hasta 30 días naturales después de la publicación oficial. En tanto, la Casa de Moneda de México será la encargada de realizar los ajustes técnicos correspondientes.

BCT