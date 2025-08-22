Temen atentado en traslado de Chávez Jr.; piden audiencia virtual

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por motivos de seguridad, el Gobierno mexicano solicitó que la próxima audiencia del boxeador Julio César Chávez Jr. se realice mediante videoconferencia desde el penal de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora, donde está recluido desde su extradición.

De acuerdo con un documento oficial, el traslado del exboxeador a la sede del Poder Judicial implica un recorrido de más de 40 kilómetros por territorios controlados por facciones del Cártel de Sinaloa, entre ellas La Chapiza, Los Salazar y los Matasalas, actualmente enfrentadas por el control de la región.

Ante el temor de un posible atentado, las autoridades penitenciarias solicitaron al juez de control Enrique Hernández Miranda que la audiencia programada para el sábado 23 de agosto a las 17:00 horas se realice vía remota desde el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 11.