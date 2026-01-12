Telcel descarta filtración de datos y garantiza seguridad en registro de líneas

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Luego de que usuarios en redes sociales y medios digitales denunciaran una presunta vulnerabilidad en el registro de líneas celulares de Telcel, la empresa de telecomunicaciones aseguró que no existe ninguna filtración de datos personales, y que la información de sus clientes está protegida.

A través de un comunicado y declaraciones oficiales, Telcel informó que cada usuario recibe un código único por SMS, lo cual impide que terceros accedan a la información de otra línea. “Tus datos están seguros. Cada usuario recibe un código único por SMS para acceder únicamente a su propia información y realizar la vinculación de su línea”, explicó la compañía.

Telcel detectó y corrigió falla técnica

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, el subdirector de Comunicación Corporativa de Telcel, Renato Flores, confirmó que se identificó una vulnerabilidad técnica en el portal de vinculación, misma que fue corregida de inmediato conforme a los protocolos internos de ciberseguridad.

“Detectamos una vulnerabilidad técnica en el portal de vinculación, la cual se corrigió conforme a nuestros protocolos de ciberseguridad y ya quedó solucionada”, declaró el vocero.