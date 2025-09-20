Tec de Monterrey lanza colaboración oficial con Harry Potter

Entre los artículos que forman parte de esta colaboración se encuentran sudaderas, playeras, libretas, termos y portagafetes, todos con diseños alusivos al universo mágico de Harry Potter.

Los productos ya pueden adquirirse en las TECstore ubicadas dentro de los campus del Tec de Monterrey en todo el país, así como en su tienda en línea tecstore.mx.

Esta colaboración forma parte de la campaña global por el Regreso a Hogwarts, celebrada cada 1 de septiembre por los fanáticos de la saga alrededor del mundo.