Tec de Monterrey lanza colaboración oficial con Harry Potter

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Tecnológico de Monterrey anunció una colaboración inédita con la saga de Harry Potter.
La colección, disponible a través de su tienda oficial TECstore, está inspirada en las cuatro casas de Hogwarts: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin, con colores y símbolos representativos de cada una.
Entre los artículos que forman parte de esta colaboración se encuentran sudaderas, playeras, libretas, termos y portagafetes, todos con diseños alusivos al universo mágico de Harry Potter.
Los productos ya pueden adquirirse en las TECstore ubicadas dentro de los campus del Tec de Monterrey en todo el país, así como en su tienda en línea tecstore.mx.
Esta colaboración forma parte de la campaña global por el Regreso a Hogwarts, celebrada cada 1 de septiembre por los fanáticos de la saga alrededor del mundo.
BCT