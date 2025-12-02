¿Te quedaste sin boleto? Nueva zona ‘Los Vecinos’ te acerca a Bad Bunny

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para quienes se quedaron sin boleto, hay una nueva oportunidad de ver a Bad Bunny en vivo. Ocesa, la promotora de sus conciertos en la Ciudad de México, anunció la liberación de una nueva zona llamada “Los Vecinos”, cuya venta iniciará este 3 de diciembre a las 14:00 horas a través de Ticketmaster.

Esta liberación de entradas representa la última oportunidad para asegurar un lugar en el Estadio GNP, donde el artista puertorriqueño presentará su gira "Most Wanted Tour".

Así será la nueva zona “Los Vecinos”

Ocesa detalló que los boletos de esta nueva sección:

Forman parte del montaje del escenario .

Son de acceso general (sin numeración) .

No incluyen beneficios adicionales .

Estarán disponibles exclusivamente en Ticketmaster.

Aunque no ofrecen extras como mercancía oficial o entrada anticipada, esta zona permite a más fans vivir el concierto en un área cercana al escenario, lo que la convierte en una alternativa atractiva para quienes no lograron conseguir entradas anteriormente.