¿Te quedaste sin boleto? Nueva zona ‘Los Vecinos’ te acerca a Bad Bunny

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para quienes se quedaron sin boleto, hay una nueva oportunidad de ver a Bad Bunny en vivo. Ocesa, la promotora de sus conciertos en la Ciudad de México, anunció la liberación de una nueva zona llamada “Los Vecinos”, cuya venta iniciará este 3 de diciembre a las 14:00 horas a través de Ticketmaster.
Esta liberación de entradas representa la última oportunidad para asegurar un lugar en el Estadio GNP, donde el artista puertorriqueño presentará su gira "Most Wanted Tour".
Ocesa detalló que los boletos de esta nueva sección:
Forman parte del montaje del escenario.
Son de acceso general (sin numeración).
No incluyen beneficios adicionales.
Estarán disponibles exclusivamente en Ticketmaster.
Aunque no ofrecen extras como mercancía oficial o entrada anticipada, esta zona permite a más fans vivir el concierto en un área cercana al escenario, lo que la convierte en una alternativa atractiva para quienes no lograron conseguir entradas anteriormente.
Otro de los anuncios más esperados fue la revelación del lugar donde estará ubicada “La Casita”, una experiencia inmersiva que ha acompañado a Bad Bunny durante su gira por diferentes ciudades.
Ocesa confirmó que “La Casita” se instalará en la sección General B del recinto. Este espacio temático es uno de los puntos más codiciados por los asistentes, ya que permite interactuar con elementos visuales y sensoriales inspirados en la música y estilo del artista.
Con estos movimientos finales, Ocesa busca que más seguidores puedan disfrutar de los conciertos, que se han convertido en uno de los eventos musicales más importantes del año en México.
mrh