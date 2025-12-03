¿Te llegó un paquete que no pediste? Podría ser una estafa con código QR

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una nueva modalidad de fraude ha comenzado a reportarse en México: se trata de la llamada “estafa de paquetes”, en la que personas reciben artículos que nunca pidieron, acompañados de un código QR que, al ser escaneado, roba la información personal de su celular.

Este esquema ha generado preocupación, ya que los paquetes llegan con nombres reales, direcciones correctas y etiquetas que simulan provenir de marcas como Temu, Shein o Amazon, lo que hace más difícil identificar el engaño.

La denuncia se popularizó en redes sociales gracias a la TikToker @tudonadeconfianza, quien explicó el paso a paso del modus operandi: