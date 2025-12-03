¿Te llegó un paquete que no pediste? Podría ser una estafa con código QR

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una nueva modalidad de fraude ha comenzado a reportarse en México: se trata de la llamada “estafa de paquetes”, en la que personas reciben artículos que nunca pidieron, acompañados de un código QR que, al ser escaneado, roba la información personal de su celular.
Este esquema ha generado preocupación, ya que los paquetes llegan con nombres reales, direcciones correctas y etiquetas que simulan provenir de marcas como Temu, Shein o Amazon, lo que hace más difícil identificar el engaño.
La denuncia se popularizó en redes sociales gracias a la TikToker @tudonadeconfianza, quien explicó el paso a paso del modus operandi:
Llega un paquete inesperado a tu domicilio con tu nombre y dirección.
Contiene un objeto pequeño, que aparenta ser un regalo.
En el empaque viene impreso un código QR para “ver más información” del envío.
Al escanear el QR, se accede a una página maliciosa que roba datos del celular.
Lo preocupante es que este tipo de estafa aparenta tener como origen la filtración de bases de datos de clientes en plataformas de comercio electrónico, lo que permitiría a los delincuentes obtener nombres y direcciones reales.
Especialistas recomiendan lo siguiente:
No escanear códigos QR de paquetes no solicitados.
Si recibes un paquete inesperado, verifica directamente con la plataforma si hay un envío registrado.
No ingreses datos personales en sitios desconocidos tras escanear códigos.
Si tienes dudas, reporta el paquete a la empresa de mensajería o destrúyelo.
En caso de haber escaneado el código y notar comportamiento extraño en tu celular o en tus cuentas bancarias, es recomendable formatear el equipo y contactar a tu banco de inmediato.
Esta es una de las estafas más sofisticadas en circulación y, por su apariencia inofensiva, podría afectar a muchas personas. La mejor defensa es estar alerta y compartir esta información con familiares y amigos.
mrh