¿Te llegó un correo por “pago pendiente” de streaming? Podría ser fraude

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades de seguridad alertaron a la ciudadanía sobre una modalidad de fraude digital que utiliza correos electrónicos falsos para simular pagos pendientes o problemas en cuentas de servicios de streaming.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de su Unidad de Policía Cibernética, detectó durante patrullajes en la red el envío masivo de mensajes que aparentan ser notificaciones oficiales de plataformas de entretenimiento.

Estos correos suelen advertir sobre supuestos cargos no reconocidos, fallas en la tarjeta o la posible suspensión del servicio, con el objetivo de generar preocupación y presionar a las personas para que actúen de inmediato.

De acuerdo con la alerta, los ciberdelincuentes falsifican direcciones de correo, imitan logotipos y diseños reales, e incluyen enlaces o archivos adjuntos que redirigen a páginas falsas donde se solicita ingresar datos personales, bancarios o contraseñas.