¿Te llaman desde Estados Unidos? Cuidado, podrían robarte hasta 50 mil pesos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una nueva estrategia de fraude telefónico comenzó a circular en México, utilizando números que aparentan provenir de Estados Unidos y Canadá, pero que en realidad son generados con tecnología de telefonía virtual (VoIP). El objetivo es enganchar a los usuarios nacionales con falsas ofertas de empleo y pagos pequeños, hasta llevarlos a perder sumas importantes de dinero.

Según la investigación del periodista Ignacio G. Villaseñor, el esquema combina llamadas automatizadas, ingeniería social y promesas de trabajo en línea.

La llamada inicial: El usuario recibe una llamada con grabación automática en la que aseguran haber visto su currículum. Después, piden agregar un número a WhatsApp. El “primer gancho”: Una vez en WhatsApp, solicitan que selecciones una película, solo como distracción. Luego, dirigen la conversación hacia Telegram, plataforma donde tienen más libertad para enviar enlaces y coordinar a las víctimas. Los pagos pequeños: En Telegram, piden navegar en productos de Mercado Libre y enviar capturas. Tras dar tus datos bancarios, hacen depósitos de 50 pesos reales, lo que genera confianza y condiciona a seguir. El salto al fraude mayor: Tras simular comisiones, introducen supuestas “inversiones” para liberar tareas. Piden aportaciones como 20 mil pesos con la promesa de devolver 28 mil, dinero que nunca llega.

Para sostener la estafa, los defraudadores:

Crean identidades falsas con inteligencia artificial para generar confianza.

Automatizan mensajes para atender a miles de víctimas al mismo tiempo.

Usan números VoIP que aparentan provenir de EE.UU. o Canadá, pero en realidad son generados desde cualquier parte del mundo.

Villaseñor advierte que se han detectado cuentas bancarias mexicanas vinculadas al esquema, lo que podría implicar complicidad de personal en instituciones financieras.

mrh