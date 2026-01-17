¿Te asustó la alerta sísmica? Así puedes desactivarla en tu celular paso a paso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego del sismo registrado en Guerrero el pasado 16 de enero de 2026, miles de personas expresaron en redes sociales que la alerta sísmica en sus celulares los asustó más que el propio movimiento telúrico, especialmente por la intensidad del sonido y la activación de la llamada alarma presidencial.

Si eres de los que desean desactivar esta función por cualquier motivo, aquí te explicamos cómo hacerlo. Sin embargo, es importante mencionar que desactivar esta alerta implica dejar de recibir avisos por amenazas extremas o emergencias, incluyendo sismos, ciclones o eventos de seguridad pública.

¿Cómo desactivar la alarma sísmica del celular en México?

Para dispositivos Android:

Entra a Configuración o Ajustes. Dirígete a Notificaciones. Busca el apartado llamado Seguridad y emergencia o Alertas de emergencia inalámbricas. Desactiva la opción correspondiente a alertas presidenciales o amenazas extremas.

Para iPhone (iOS):

Abre la app de Configuración. Selecciona Notificaciones. Desliza hasta el final y localiza Alertas gubernamentales. Desactiva la opción Alertas de emergencia.

Advertencia importante

Al desactivar estas notificaciones, no recibirás avisos oficiales en caso de sismo, huracán, incendio, inundación u otra emergencia grave, por lo que debes tomar esta decisión con precaución.

Las alertas móviles forman parte del sistema de protección civil y fueron implementadas para brindar mayor anticipación en situaciones de riesgo. Aunque pueden resultar estridentes, su función es salvar vidas.

mrh