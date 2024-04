Taxista de Cancún estafa a turista con viaje de 17 mil pesos [Video]

“Estoy en el Aeropuerto de Cancún, soy canadiense. Este taxi me cobró 1000 dólares por ir de la terminal 4 a la 3. Ahora estoy con personal de seguridad, pero mientras les llamaba, el conductor intentó huir con mi equipaje en la cajuela. Por suerte salté al auto y casi me rompo la pierna, pero recuperé mi equipaje. Agradezco por la seguridad que me están dando en estos momentos”, menciona el influencer en su video.

Por su parte la secretaria de gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres, informó que el turista si logró recuperar su dinero tras la estafa.

Torres contó que el turista recibió apoyo de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que le fuera devuelto el dinero cobrado.

