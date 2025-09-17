T-MEC seguirá después de 2026, pero viene negociación compleja: Ebrard

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para 2026, será un proceso “difícil, nada sencillo”, advirtió este miércoles el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. No obstante, aseguró que el tratado sí continuará vigente después de ese año.

Durante un encuentro con medios, Ebrard informó que los tres países ya iniciaron consultas internas para evaluar el desempeño del acuerdo comercial, firmado en 2020 como reemplazo del TLCAN.

“Hay que definir el primero de julio si sigue o no sigue (el tratado) en 2026. Sí va a seguir”, afirmó con contundencia el funcionario.

La Secretaría de Economía publicó este mismo miércoles en el Diario Oficial de la Federación una convocatoria para recibir opiniones de personas, empresas, sindicatos, organizaciones y expertos, quienes podrán enviar comentarios de forma electrónica o física durante un periodo de 60 días.