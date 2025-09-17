Sustituyen a general que expuso orden contra Hernán Bermúdez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El general de Brigada Jesús Alejandro Adame Cabrera asumió el mando de la 30 Zona Militar con sede en Villahermosa, Tabasco, en sustitución del general Miguel Ángel López Martínez, quien había sido designado en el cargo apenas en febrero de este año.
La ceremonia oficial se llevó a cabo en las instalaciones del 37 Batallón de Infantería, y estuvo encabezada por el gobernador del estado, Javier May Rodríguez. También participaron el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Efraín Reséndez Bocanegra, y el titular de la Mesa Directiva del Congreso local, Marcos Rosendo Medina Filigrana.
La toma de protesta incluyó el acto protocolario de posesión al cargo y protesta de bandera, en el que Adame Cabrera fue formalmente reconocido como nuevo comandante de la 30 Zona Militar.
En entrevista con Radio Fórmula, López Martínez declaró:
Estas declaraciones causaron revuelo político y judicial, ya que hasta entonces no se había confirmado públicamente una acción penal en contra de Bermúdez Requena, quien encabezó la SSPC en la administración de Adán Augusto López Hernández, hoy secretario de Gobernación con licencia y figura clave en el movimiento político de la 4T.
