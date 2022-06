Suspensión del horario de verano sería por decreto: AMLO

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Esta mañana, durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el cambio de horario de verano sería por decreto, por lo que en dos semanas presentará la propuesta.

Adelantó que se hará una encuesta (esta vez no la organizará el INE) para saber la opinión de la ciudadanía.

“La propuesta nuestra se va a dar a conocer a más tardar en una semana, sino es la próxima, la otra, ya se da a conocer la propuesta que tenemos para que se decida el que se suspenda lo del horario de verano. Ya tenemos todos los estudios, ya nada más sería cosa ni siquiera de hacer una consulta, porque sino nos va a ruchar el INE, quién sabe cuántos millones va a pedir; una encuesta y yo tengo la facultad para enviar una iniciativa, entonces solo es decir se va a hacer la encuesta y se va a mostrar el resultado, y a partir de lo que decida la gente”.

En caso de que el resultado de la encuesta sea favorable para eliminar el horario del verano, se regresará al horario anterior, es decir, una hora menos y se quedaría permanentemente.

“Ese es el que va a quedar. Va a quedar el horario que estaba anteriormente. Sí, lo que procede (el decreto) nada más que de todas formas vamos a hacer la encuesta para mostrarla. La información que tenemos es que el año pasado completo, el ahorro fueron mil millones de pesos en todo el país, pero quiero aclarar que hay estados en donde no hubo cambio, un estado por ejemplo donde no cambió fue Quintana Roo, Sonora (…) la salud es primero, no por mil millones de pesos vamos a permitir un daño a la salud”, dijo el presidente.

Por otra parte, a finales del mes de abril se iba a llevar a cabo la discusión del tema del horario de verano, en San Lázaro, pero debido a que terminó el segundo periodo ordinario de sesiones los diputados mandaron el tema a la congeladora hasta septiembre u octubre.

Cuando se presentó esta iniciativa, algunos legisladores mencionaron que si bien el cambio de horario afecta principalmente a los niños, para descartarlo es necesario un sustento formal, por lo que la eliminación del horario de verano tendría que ser analizada a profundidad.

EA