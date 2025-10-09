Suspenden a profesor tras insultar a alumno en clase; hay video

Chiapas (MiMorelia.com).- Un profesor de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) fue suspendido de manera cautelar luego de que se difundiera un video en redes sociales donde insulta a un alumno durante una clase.

El incidente, ocurrido en el campus de San Cristóbal de las Casas.

En la grabación, compartida originalmente por Radio Fórmula, se observa cómo el maestro arrebata un trabajo a un estudiante y lo llama “estúpido”, lo que generó la reacción inmediata de una compañera que lo confronta diciendo:

“Lo que está haciendo es una falta de respeto”. El profesor le responde pidiéndole que se calle.

La situación fue grabada por otro alumno en el aula y se ha viralizado, generando reacciones en redes sociales y debates sobre el trato hacia los estudiantes en instituciones educativas.

Ante la difusión del video, la UNACH informó que el profesor fue suspendido temporalmente mientras se realiza una investigación interna sobre los hechos.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre posibles sanciones definitivas o denuncias por parte de los afectados.