Suscripciones automáticas: nueva ley te protege de cobros no deseados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si alguna vez se te olvidó cancelar una suscripción y te cobraron automáticamente por un servicio que ya no usabas, esta noticia es para ti. A partir de este miércoles 5 de noviembre, en México entra en vigor una reforma que protege a los consumidores de cobros automáticos no deseados en servicios digitales como plataformas de streaming, música o membresías.

El Senado de la República aprobó una modificación a la Ley Federal de Protección al Consumidor, la cual obliga a las empresas a notificar con al menos cinco días de anticipación antes de renovar automáticamente cualquier servicio o suscripción. Además, los usuarios podrán cancelar de inmediato y sin penalización cualquier contrato digital con cargo recurrente.

¿Qué cambia con esta nueva ley?

El dictamen aprobado adiciona las fracciones VIII y IX al artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor. A continuación, los cuatro puntos clave que debes conocer: